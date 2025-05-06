منال بنشليخة تعبّر عن قلقها عقب الهزة الأرضية بمراكش: “ياربي السلامة”

هبة بريس – ايمان السملالي

أعربت الفنانة المغربية منال بنشليخة عن توجّسها بعد الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة مراكش والمناطق المجاورة، ظهر اليوم الإثنين، والتي بلغت قوتها 4.5 درجات على سلم ريشتر، وأثارت حالة من الهلع وسط السكان.

وفي تفاعل سريع مع الحدث، نشرت بنشليخة تدوينة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بمنصة إنستغرام، قالت فيها:

هزة أرضية في مراكش! يا ربي السلامة.. شكون حس بيها؟ حنا حسّينا بيها بزاف.

رسالة منال عكست بدورها مشاعر القلق التي سادت بين المواطنين، خاصة في ظل تزايد النشاط الزلزالي بالمنطقة منذ الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في شتنبر 2023، مخلفاً خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتأتي هذه الهزة لتعيد إلى الأذهان مشاعر الخوف التي لا تزال حاضرة في وجدان عدد من سكان المنطقة، وسط دعوات بالسلامة وتفادي أي تداعيات محتملة.