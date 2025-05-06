بعد طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بابنتيهما
هبة بريس
سجّل الثنائي الفني والزوجي المنفصل، المصري تامر حسني، والمغربية بسمة بوسيل، حضورهما وتجمعهما معًا، وذلك في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيهما “تاليا” و “أماليا”.
وظهر الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل في المقطع المتداول، كأن شيئا لم يحدث بينهما في السابق على خلفية تصريحات بوسيل المثيرة للجدل عن تعرضها للأذى النفسي بسبب حبها وعلاقتها العاطفية والزوجية مع تامر حسني.
و تفاعل الثنائي مع أجواء الاحتفال بعيد ميلاد “تاليا” و”أماليا” وبحضور “آدم”، في سعادة، ومرح، والغناء لنجلتيهما.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
هاد التصرف كيبين النضج والرقي فالتعامل مع الطلاق
بسمة باينة فرحانة وهادشي كيبان أنها تجاوزات بزاف
النية الطيبة والاحترام المتبادل كيخليو حتى الطلاق يكون بأقل ضرر
الناس اللي كيضلو صحاب رغم الطلاق كيعطيو درس فالنضج
مهما كانت المشاكل بيناتهم باقين آباء وأمهات خاصهم يبقو قراب من ولادهم
باين أنهم حاطين مصلحة ولادهم فوق كلشي وهادي حاجة تحترم
كاين الاحترام باق بينهم وهادشي كيشرفهم قدام ولادهم وقدام الجمهور
كاين الاحترام باق بينهم وهادشي كيشرفهم قدام ولادهم وقدام الجمهور
الحب اللي كان يمكن سالا ولكن المسؤولية باقي مستمرة
هاد التصرف كيبين النضج والرقي فالتعامل مع الطلاق
تامر حسني دار مزيان حيث حضر وشارك ففرحة ولادو
مهما كانت المشاكل بيناتهم باقين آباء وأمهات خاصهم يبقو قراب من ولادهم
الناس اللي كيضلو صحاب رغم الطلاق كيعطيو درس فالنضج
الوليدات مهمين بزاف ووجود الوالدين مع بعض فهاد المناسبات كيأثر فيهم إيجابيا
بسمة باينة فرحانة وهادشي كيبان أنها تجاوزات بزاف
الحب اللي كان يمكن سالا ولكن المسؤولية باقي مستمرة
باين أنهم حاطين مصلحة ولادهم فوق كلشي وهادي حاجة تحترم
تامر حسني دار مزيان حيث حضر وشارك ففرحة ولادو
الوليدات مهمين بزاف ووجود الوالدين مع بعض فهاد المناسبات كيأثر فيهم إيجابيا
النية الطيبة والاحترام المتبادل كيخليو حتى الطلاق يكون بأقل ضرر