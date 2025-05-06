بعد طلاقهما.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بابنتيهما

هبة بريس

سجّل الثنائي الفني والزوجي المنفصل، المصري تامر حسني، والمغربية بسمة بوسيل، حضورهما وتجمعهما معًا، وذلك في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيهما “تاليا” و “أماليا”.

وظهر الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل في المقطع المتداول، كأن شيئا لم يحدث بينهما في السابق على خلفية تصريحات بوسيل المثيرة للجدل عن تعرضها للأذى النفسي بسبب حبها وعلاقتها العاطفية والزوجية مع تامر حسني.

و تفاعل الثنائي مع أجواء الاحتفال بعيد ميلاد “تاليا” و”أماليا” وبحضور “آدم”، في سعادة، ومرح، والغناء لنجلتيهما.