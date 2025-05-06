سحر الصديقي تهنئ فاطمة الزهراء لحرش وزوجها بمولودتهما الجديدة

هبة بريس

هنأت الممثلة المغربية سحر الصديقي صديقتها وزميلتها فاطمة الزهراء لحرش، بعد أن وضعت مولودتها الجديدة “ياقوت”، صباح أمس الإثنين، في إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء.

واختارت الصديقي تهنئة لحرش وزوجها عبر منشور في “ستوري” حسابها على “إنستغرام”، معربة عن سعادتها الكبيرة لهما بهذه المناسبة السعيدة.

وقد نشرت سحر الصديقي صورة لصديقتها لحرش من داخل قسم التوليد، وكتبت: “مبروك الكبيدة ديالي فاطمة الزهراء لحرش وصديقي العزيز نوفل بنموسى، فرحت ليكم بزاف”. وأضافت: “الله يكبرها فعزكم ويخليها ليكم”.