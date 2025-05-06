تطوان تفتح أبوابها للفن التاسع وتحتفي بالإبداع الإفريقي والدولي

هبة بريس-إ. السملالي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل الدورة الـ18 من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بمدينة تطوان، في الفترة من 12 إلى 17 ماي 2025، بقرية الأشرطة المرسومة بمركز الفن الحديث.

تحتفي هذه الدورة بمرور 25 سنة على تأسيس شعبة الأشرطة المرسومة بالمعهد الوطني للفنون الجميلة، والذكرى الـ80 لتأسيس المعهد، مع تسليط الضوء على التعاون الدولي، لا سيما مع مؤسسات من بلجيكا، فرنسا، وإسبانيا.

ويتضمن البرنامج معارض كبرى، ورشات، لقاءات مهنية، عروضًا سينمائية، فضاءات للرسم، إلى جانب تكريم شخصيات بارزة في مسار الفن التاسع بالمغرب، منها: أم البنين السلاوي، المعطي الداودي، يوسف الداودي، ومينة قريشي.

كما يُنظم المنتدى مسابقات لاكتشاف المواهب الشابة، ولقاءات B2B لدعم النشر المشترك والترجمة بين إفريقيا وأوروبا، إضافة إلى يوم خاص بالمانغا اليابانية، وعرض موسيقي مرسوم من تقديم ثنائي إيطالي، في ختام الفعاليات.