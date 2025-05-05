فاطمة الزهراء لحرش ونوفل بنموسي يستقبلان مولودتهما الأولى “ياقوت”

هبة بريس-إ.السملالي

رُزقت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء لحرش بمولودتها الأولى، التي اختار لها وزوجها الفنان نوفل بنموسي اسم “ياقوت” ،وقد شارك الثنائي أجواء الفرح والسعادة بعد ولادة طفلتهما.

وحرص نوفل بنموسي على مشاركة هذا الخبر السعيد مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشر تدوينة عبّر فيها عن امتنانه لله تعالى، قائلاً:“نورت دنيانا زهرتنا الصغيرة للا ياقوت بنموسى. الحمد لله الذي أتم نعمته علينا، ووهبنا مولودتنا الغالية، جعلها اللّٰه من مواليد السعادة.”

وقد تفاعل مع التدوينة العديد من الأصدقاء والزملاء والجمهور، الذين انهالوا على الثنائي بأطيب التهاني والتبريكات، متمنين للمولودة الجديدة حياة مليئة بالصحة والسعادة ولأبويها مزيدًا من الفرح والاستقرار ،وقد أشاد العديد منهم باللحظات الجميلة التي يعيشها الزوجان، معتبرين “ياقوت” بداية جديدة مليئة بالبركة والنعمة.