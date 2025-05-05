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"أغنية جميلة ليوم جميل”.. سعد لمجرد يروج لأغنيته الجديدة

“أغنية جميلة ليوم جميل”.. سعد لمجرد يروج لأغنيته الجديدة

5 مايو، 2025 - 2:01 مساءً
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هبة بريس-إ.السملالي

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإطلاق عمله الغنائي الجديد يوم الخميس 8 ماي 2025، وذلك عبر قناته الرسمية على منصة “يوتيوب”، في عودة فنية ينتظرها جمهوره.

وفي خطوة زادت من حماس متابعيه، شارك لمجرد عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” منشورًا تشويقيًا، أعلن فيه تاريخ إصدار الأغنية، دون أن يكشف عن عنوانها، مكتفيًا بتعليق مقتضب جاء فيه: “أغنية جميلة ليوم جميل”.

ويبدو أن لمجرد يُراهن على عنصر التشويق، كما دأب في عدد من إصداراته السابقة، حيث يفضل ترك مساحة للخيال والتوقعات قبل الكشف عن تفاصيل العمل الفني.

ويواصل صاحب “لمعلم” و”عدى الكلام” مسيرته الفنية، محافظًا على تواصله الدائم مع جمهوره، وملتزمًا بتقديم أعمال جديدة تعزز حضوره على الساحة الفنية.

5 مايو، 2025 - 2:01 مساءً
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