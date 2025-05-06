بطلة مسلسل “سامحيني” تنفي مشاركتها في فعاليات بالمغرب وتوضح الأسباب (صور)

هبة بريس-إ.السملالي

أثارت الفنانة التركية غاي تورغورت أيفن، المعروفة لدى الجمهور المغربي بدور “منار” في المسلسل الشهير سامحيني، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وجهت رسالة واضحة لمتابعيها بالمغرب، تعتذر فيها عن عدم مشاركتها في بعض الفعاليات التي أُعلن عن حضورها فيها مؤخراً.

وفي منشورات متتالية عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أكدت النجمة التركية أنها تفاجأت بوجود ملصقات دعائية تشير إلى مشاركتها في معارض وفعاليات بالمغرب، موضحة أنها لم تكن على علم بهذه الإعلانات، ولم تكن طرفًا في أي اتفاق مع الجهات المنظمة.

غاي أوضحت أن قرارها بعدم الحضور جاء بعد إخلال الجهة المنظمة بالتزاماتها وعدم احترام الشروط التي تم الاتفاق عليها، وهو ما دفعها لتغليب مصلحة عائلتها وابنتها الصغيرة، معتبرة أن الاستقرار والأمان أهم من أي مشاركة.

ورغم ذلك، لم تُخفِ الفنانة حبها الكبير للمغرب، وختمت رسالتها بكلمات صادقة قالت فيها: “أعلم أنكم تعرفونني وتفهمونني.. أحبكم كثيراً يا شعب المغرب.