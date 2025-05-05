مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني معلقة داخل مرحاض حديقة عمومية

هبة بريس – محمد الهروالي

عُثر صباح اليوم الإثنين 5 ماي الجاري، على جثة رجل في الثلاثينات من عمره، معلقة بواسطة قميص داخل مرحاض حديقة عمومية بحي المشور بمراكش، ما خلف حالة استنفار في صفوف السلطات الأمنية والمحلية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد اكتشف عامل نظافة الجثة معلقة بسقف مرحاض حديقة مردوخ، غير بعيد عن سور القصبة التاريخي، ليتم إشعار المصالح المختصة التي حضرت إلى عين المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية ينحدر من مدينة فاس ويبلغ من العمر نحو 30 سنة، فيما جرى نقل جثمانه إلى مستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.