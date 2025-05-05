طريق الموت بين مراكش وآيت أورير تحصد ضحية جديدة.. سيارة تدهس ستينيا
هبة بريس – محمد الهروالي
لقي رجل يبلغ من العمر 65 عاماً مصرعه، مساء الأحد، إثر حادثة سير مروعة وقعت على مستوى جماعة آيت فاسكا، بالطريق الرابطة بين مراكش وآيت أورير، بعدما صدمته سيارة خفيفة أثناء عبوره للطريق.
وبحسب مصادر محلية، فإن الضحية كان يهمّ بقطع الطريق لحظة قدوم السيارة، التي لم يتمكن سائقها من تفاديه، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة فارق على إثرها الحياة في عين المكان.
وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى موقع الحادث، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة.
وتعيد هذه الحادثة الدامية إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية بالمنطقة، في ظل غياب ممرات آمنة للراجلين، وضعف الإنارة العمومية على امتداد مقاطع حيوية من الطريق، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث قاتلة مماثلة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
7 تعليقات
الحادث وقع بسبب غياب ممرات الراجلين وضعف الانارة فهاد الطريق
الناس خاصهم يردو البال ملي كيقطعو الطريق خصوصا فالليل
المسؤولين خاصهم يتحركو قبل ما نسمعو كوارث اخرى فهاد المنطقة
الضحية مات فبلاصتو من بعد ما تصدماتو طوموبيل
الطريق بين مراكش وآيت اورير خاصها مراقبة وتحديث البنية
هاد الحادث كيعري على مشكل السلامة الطرقية فآيت فاسكا
النيابة العامة فتحت تحقيق باش تعرف شكون المسؤول