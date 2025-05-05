طريق الموت بين مراكش وآيت أورير تحصد ضحية جديدة.. سيارة تدهس ستينيا

هبة بريس – محمد الهروالي

لقي رجل يبلغ من العمر 65 عاماً مصرعه، مساء الأحد، إثر حادثة سير مروعة وقعت على مستوى جماعة آيت فاسكا، بالطريق الرابطة بين مراكش وآيت أورير، بعدما صدمته سيارة خفيفة أثناء عبوره للطريق.

وبحسب مصادر محلية، فإن الضحية كان يهمّ بقطع الطريق لحظة قدوم السيارة، التي لم يتمكن سائقها من تفاديه، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة فارق على إثرها الحياة في عين المكان.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى موقع الحادث، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة.

وتعيد هذه الحادثة الدامية إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية بالمنطقة، في ظل غياب ممرات آمنة للراجلين، وضعف الإنارة العمومية على امتداد مقاطع حيوية من الطريق، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث قاتلة مماثلة.