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الأمن الوطني
الأمن الوطني

أمن طنجة ينفي شائعة اختطاف الأطفال ويوقف مروجتها

5 مايو، 2025 - 10:19 صباحًا
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تزعم أن امرأة ترتدي زيا حاجبا للمعطيات التشخيصية تقوم باختطاف الأطفال بالشارع العام بطنجة، وتعمل على حلق حواجبهم وتعرضهم لاعتداءات جسدية.

وتنويرا للرأي العام، وتبديدا للبس الذي قد يتسبب فيه الخبر الزائف المنشور، فإن ولاية أمن طنجة تؤكد بأنها راجعت قاعدة بيانات القضايا والشكايات والوشايات المسجلة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بخبر زائف وأن مصالحها لم تعالج أية قضية يتعلق موضوعها بالمزاعم المذكورة في الشريط المرجعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية السيدة التي قامت بتسجيله ونشره، وذلك قبل أن يتم توقيفها خلال عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة طنجة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

5 مايو، 2025 - 10:19 صباحًا
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