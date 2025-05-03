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أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي

أحداث شغب بعد كلاسيكو الوداد والجيش الملكي (فيديو)

3 مايو، 2025 - 11:16 مساءً
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هبة بريس – رياضة

اندلعت مواجهات عنيفة بين جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مساء اليوم السبت، بعد نهاية مباراة الكلاسيكو في البطولة الاحترافية.

ووقعت الأحداث في محيط ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث نشبت مشادات بين الأنصار أسفرت عن إصابات متعددة.

يذكر أن المباراة نفسها انتهت بفوز الوداد الرياضي على الجيش الملكي بهدفين لواحد.

3 مايو، 2025 - 11:16 مساءً
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