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المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

المنتخب المغربي يواجه نيجيريا في كأس إفريقيا لأٌقل من 20 سنة وعينه على التأهل

4 مايو، 2025 - 2:19 مساءً
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هبة بريس – رياضة

يستعد المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لملاقاة نظيره النيجيري، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا للشباب “مصر 2025″، في مباراة قوية تقام على أرضية ملعب “30 يونيو” بالعاصمة المصرية، القاهرة.

الأسود يبحثون عن الفوز الثاني

ويسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في هذه البطولة القارية، بعدما افتتح مشاركته بانتصار مثير على كينيا بنتيجة 3-2. وفي المقابل، يدخل منتخب نيجيريا اللقاء بمعنويات مرتفعة هو الآخر، عقب تغلبه على تونس بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية.

تأهل مبكر على المحك

العناصر الوطنية ستركز خلال هذه المواجهة على حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا، خاصة وأن الفوز على نيجيريا سيمنح “أشبال الأطلس” أفضلية كبيرة في صدارة المجموعة ومواصلة المشوار بثبات في البطولة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينيتش +1، في أجواء يُتوقع أن تكون مليئة بالحماس والتحدي بين المنتخبين.

4 مايو، 2025 - 2:19 مساءً
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‫11 تعليقات

  3. المغاربة خاصهم يركزو باش يدوزو لدور الربع بلا حسابات حتى لا يقعوا في الفخ

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