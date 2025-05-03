مراكش.. توقيف شخص بحوزته 17 كيلوغرامًا من الشيرا و56 قرصًا مهلوسًا

هبة بريس – محمد الهروالي

أوقفت عناصر كوكبة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية المنارة بمراكش، ليلة أمس الجمعة 2 ماي 2025، شخصًا كان على متن دراجة نارية وبحوزته 17 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا و56 قرصًا مهلوسًا، وذلك بالقرب من محطة تصفية المياه العادمة في اتجاه جماعة تامنصورت.

العملية الأمنية النوعية تم تنفيذها بناءً على معلومات دقيقة وفرها والي أمن مراكش محمد مشيشو، وتحت إشراف مباشر من رئيس المنطقة الأمنية المنارة، ما مكّن من ضبط المشتبه فيه متلبسًا بنقل كمية المخدرات المحجوزة قادمًا من نواحي تامنصورت.

وقد تم اقتياد الموقوف إلى المصلحة الأمنية المختصة، حيث وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.