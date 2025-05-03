شركة “FRS” تُنهي خدماتها على خط طنجة المدينة – طريفة بعد 25 عاماً من النشاط

هبة بريس – اقتصاد

أعلنت شركة “FRS-DFDS” عن قرارها وقف خدمات نقل المسافرين والبضائع على الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة، وذلك اعتباراً من يوم 5 ماي 2025، لتُسدل بذلك الستار على 25 سنة من التشغيل المتواصل لهذا المسار الحيوي.

وأكدت الشركة أن شركة “بالياريا” الإسبانية ستتولى استغلال هذا الخط مستقبلاً، بعد فوزها بصفقة تفويض الامتياز التي أشرفت عليها الهيئة المينائية بالجزيرة الخضراء.

وخلال فترة نشاطها، نقلت “FRS” أزيد من 16 مليون مسافر، وكانت من أوائل الشركات التي اعتمدت العبارات السريعة في هذا المسار، مما ساهم في تقليص مدة العبور وتعزيز الربط البحري بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

وأشارت الشركة في بلاغها إلى أن خدماتها ستستمر بشكل عادي على باقي الخطوط، خاصة خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وخط الجزيرة الخضراء – سبتة.