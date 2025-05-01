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صورة تعبيرية

العجز التجاري في المغرب يتجاوز 71 مليار درهم

1 مايو، 2025 - 7:56 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 71,63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025 يعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 6,9 في المائة إلى 187,7 مليارات درهم) والصادرات (زائد 1,5 في المائة إلى 116,07 مليارات درهم)، إذ فقد معدل التغطية 3,3 نقاط ليبلغ 61,8 في المائة.

وشمل ارتفاع الواردات جميع المنتجات، وهي المنتجات الخام (زائد 27,6 في المائة إلى 9,36 مليار درهم)، المنتجات الغذائية (زائد 9,4 في المائة إلى 23,94 مليار درهم)، المنتجات النهائية للاستهلاك (زائد 8,7 في المائة إلى 43,59 مليار درهم)، المنتجات النهائية للتجهيز (زائد 6,1 في المائة إلى 43,04 مليارات درهم)، المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,3 في المائة إلى 39,17 مليار درهم) والطاقة (زائد 0,5 في المائة إلى 28,22 مليار درهم).

أما الصادرات فدعمتها قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 18,2 في المائة إلى 20,3 مليارات درهم)، و”أنشطة استخراجية أخرى” (زائد 20,2 في المائة إلى 1.38 مليار درهم)، و”صناعات أخرى” (زائد 16,8 في المائة إلى 7,52 مليار درهم)، و”صناعة الطيران” (زائد 15 في المائة إلى 7,03 مليارات درهم)، و”الفلاحة والصناعات الغذائية” (زائد 0,8 في المائة إلى 26,74 مليار درهم).

في المقابل تراجعت صادرات قطاعات “الإلكترونيات والكهرباء”، و”السيارات” و”النسيج والجلد” على التوالي بـ11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و1,4 في المائة إلى 11،51 مليار درهم.

1 مايو، 2025 - 7:56 مساءً
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