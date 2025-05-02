استقرار أسعار الذهب وارتفاع الفضة
هبة بربس – وكالات
تتجه أسعار الذهب، الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3240.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0,8 في المائة إلى 3248.80 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,2 في المائة إلى 32.47 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0,8 في المائة إلى 966.08 دولارا، وصعد البلاديوم بنسبة 0,3 في المائة إلى 943.50 دولارا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
13 تعليقات
الثمن ديالو ولى 966.08 دولار.
العقود الآجلة ديال الذهب طلعات شوية.
البلاتين حتى هو زاد بنسبة 0.8 فالمية.
أسعار الذهب غادي تسجل أسوأ أداء هاد السيمانة.
الثمن ديال العقود الأمريكية وصل لـ 3248.80 دولار.
البلاديوم حتى هو تزاد شوية فالسوق.
الطلب على الذهب نقص بسبب تراجع التوترات التجارية.
الفضة طلعات بنسبة خفيفة فالمعاملات الفورية.
ثمن البلاديوم وصل لـ 943.50 دولار.
هذا أكبر هبوط ذهبي من شهر فبراير.
من بداية الأسبوع نزل الذهب بأكثر من جوج فالمية.
ثمن الفضة ولى 32.47 دولار للأوقية.
الذهب ثبت فالمعاملات الفورية فـ 3240.34 دولار.