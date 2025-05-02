استقرار أسعار الذهب وارتفاع الفضة

هبة بربس – وكالات

تتجه أسعار الذهب، الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3240.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0,8 في المائة إلى 3248.80 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,2 في المائة إلى 32.47 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0,8 في المائة إلى 966.08 دولارا، وصعد البلاديوم بنسبة 0,3 في المائة إلى 943.50 دولارا.