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تصميم مطار محمد الخامس
تصميم مطار محمد الخامس

شركة مغربية تفوز بصفقة ضخمة في مطار محمد الخامس استعدادًا لمونديال 2030

3 مايو، 2025 - 10:26 مساءً
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هبة بريس – اقتصاد

فازت شركة الأشغال العمومية المغربية STAM بصفقة كبرى تتعلق بالمرحلة الأولى من بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك في إطار مشروع تطويري ضخم يندرج ضمن استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.

وحسب المعطيات المتوفرة، تم الإعلان رسميًا يوم أمس الجمعة عن فوز STAM بهذه الصفقة، بعد أن قدمت عرضًا ماليًا بلغ 294 مليون درهم، متفوقة بذلك على شركتين مغربيتين منافستين هما SGTM وSNTRO، عقب إقصاء عدد من الشركات الأخرى خلال مرحلة فحص الملفات الإدارية.

وتشمل الصفقة الممنوحة الأشغال الخاصة بتهيئة الأرضية، كجزء من مشروع أشمل خصصت له ميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، ومن المنتظر أن تكتمل أشغاله بحلول سنة 2029، أي قبل عام واحد من استضافة المغرب المشترك لمونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ويُرتقب أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية للمطارات المغربية، ويعزز قدرة المملكة على استقبال ملايين الزوار خلال هذا الحدث العالمي.

3 مايو، 2025 - 10:26 مساءً
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