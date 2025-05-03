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الرباط تحتضن حفل افتتاح مؤتمر "ميدام أفريقيا 2025" بحضور نخبة من الأطباء والخبراء (فيديو)

الرباط تحتضن حفل افتتاح مؤتمر “ميدام أفريقيا 2025” بحضور نخبة من الأطباء والخبراء (فيديو)

3 مايو، 2025 - 4:31 مساءً
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هبة بريس

احتضنت مدينة الرباط، يوم الخميس 2 ماي 2025، حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر “ميدام أفريقيا 2025″، الذي أقيم بفندق “فور سيزونز – قصر البحر”.

ويأتي هذا الحدث العلمي امتدادًا لمؤتمر “ميدام الدولي”، الذي تنظمه سنويًا إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استطاع أن يرسخ مكانته كمرجع علمي مرموق في مجالات الأمراض الجلدية، والتجميل، والليزر على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعد هذه الدورة الأفريقية خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون بين أطباء الجلد عبر القارة، وتبادل الخبرات والتجارب العلمية، فضلاً عن دعم التعليم الطبي المستمر وتطوير القدرات المهنية في هذا المجال.

ويجسد تنظيم “ميدام أفريقيا 2025” بالمغرب الثقة المتنامية في قدراته التنظيمية والعلمية.

كما يؤكد موقعه الريادي كقطب صحي وعلمي بارز في أفريقيا، قادر على استقطاب كبرى الفعاليات الدولية في مجالات الطب والبحث العلمي.

 

3 مايو، 2025 - 4:31 مساءً
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