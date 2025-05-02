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الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أبريل المنصرم
الصورة تعبيرية

الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية أبريل المنصرم

2 مايو، 2025 - 1:02 مساءً
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هبة بريس – وكالات

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، بأن مؤشرها المرجعي لأسعار السلع الغذائية العالمية ارتفع في شهر أبريل المنصرم، مدفوعا بزيادة أسعار الحبوب الرئيسية، واللحوم ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر (الفاو) لأسعار الغذاء في أبريل 128.3 نقطة، بزيادة 1.0 في المائة مقارنة بشهر مارس و7.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وشهد مؤشر أسعار الحبوب زيادة بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بشهر مارس، حيث ارتفعت أسعار القمح العالمية بشكل طفيف بفعل انخفاض الإمدادات القابلة للتصدير من روسيا. كما شهد مؤشر (الفاو) لأسعار الأرز زيادة نتيجة للطلب المتزايد على الأصناف العطرية.

أما أسعار الذرة، فقد ارتفعت نتيجة لانخفاض المخزونات الموسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أثرت تقلبات العملات على تحركات الأسعار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تأثير تعديلات سياسات التعريفات الجمركية التي زادت حالة عدم اليقين في السوق.

وفي قطاع اللحوم، ارتفع مؤشر (الفاو) لأسعار اللحوم بنسبة 3.2 في المائة في أبريل مقارنة بشهر مارس، مع زيادة أسعار جميع فئات اللحوم، في حين سجلت أسعار لحوم الأبقار زيادة في أستراليا والبرازيل، حيث استمر الطلب العالمي على الواردات مع محدودية توافر الصادرات.

كما شهد مؤشر أسعار منتجات الألبان ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 22.9 في المائة، أي أعلى من مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم.

2 مايو، 2025 - 1:02 مساءً
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