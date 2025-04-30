close button
مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الضرائب

مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الضرائب

30 أبريل، 2025 - 9:59 صباحًا
0

هبة بريس

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

وكان البلدان قد وقعا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة الضريبية يوم رابع دجنبر الماضي. ووقعها نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع الإستراتيجية وتيسير التجارة عبدالله الفنتوخ، ومدير الموارد والتدقيق بالإدارة العامة للضرائب بالمملكة المغربية محمد السباعي، وذلك خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي احتضنته الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الإدارة الضريبية والاستعانة بالخبرات لدى أي من الطرفين لنقل الخبرة والمعرفة في مجال الإدارة الضريبية، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

30 أبريل، 2025 - 9:59 صباحًا
0

مقالات ذات صلة

أسعار الذهب - صورة تعبيرية

أسعار الذهب تسجل انخفاضا جديدا

2025-04-30 / 09:24
عبد الصمد قيوح

قيوح: انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال عطّل رحلات جوية…

2025-04-29 / 19:27
الخبير الإقتصادي محمد سيلا

الخبير الإقتصادي محمد سيلا لـ”هبة بريس”: مشروع “سيماندو” سيغير…

2025-04-29 / 19:19
بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة "لوطوروت" الجديدة بين الرباط و الدار البيضاء

بركة يكشف أسباب إلغاء صفقة “لوطوروت” الجديدة بين الرباط…

2025-04-29 / 16:58
بركة: "مشروع لوطوروت الرباط البيضاء حاليا في مرحلة إنهاء إجراءات نزع الملكية"

بركة: “مشروع لوطوروت الرباط البيضاء حاليا في مرحلة إنهاء…

2025-04-29 / 16:47
مجموعة "ياميد" تدشن عهدا جديدا وتغير اسمها إلى "Ynexis Group"

مجموعة “ياميد” تدشن عهدا جديدا وتغير اسمها إلى “Ynexis…

2025-04-29 / 16:31
صورة تعبيرية

فضيحة قروض تهز البنوك.. والناظور ضمن بؤر التلاعب بالضمانات…

2025-04-28 / 15:47
الرباط ونواكشوط تتجاوزان أزمة تأشيرات السائقين المغاربة

الرباط ونواكشوط تتجاوزان أزمة تأشيرات السائقين المغاربة

2025-04-28 / 11:48
أمريكا تبدي اهتمامها بالانضمام للمغرب و الاستثمار في أنبوب الغاز القادم من نيجيريا

أمريكا تبدي اهتمامها بالانضمام للمغرب و الاستثمار في أنبوب…

2025-04-28 / 10:42
معرض مكناس للفلاحة: نجاح تنظيمي باهر

معرض مكناس للفلاحة: نجاح تنظيمي باهر

2025-04-28 / 10:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى