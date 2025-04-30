مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين المغرب والسعودية في مجال الضرائب

هبة بريس

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

وكان البلدان قد وقعا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة الضريبية يوم رابع دجنبر الماضي. ووقعها نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع الإستراتيجية وتيسير التجارة عبدالله الفنتوخ، ومدير الموارد والتدقيق بالإدارة العامة للضرائب بالمملكة المغربية محمد السباعي، وذلك خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي احتضنته الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الإدارة الضريبية والاستعانة بالخبرات لدى أي من الطرفين لنقل الخبرة والمعرفة في مجال الإدارة الضريبية، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.