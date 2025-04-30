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تفوق قيمته 60 مليار دولار.. شركة كندية تعلن عن اكتشاف معدني باقليم وارزازات

تفوق قيمته 60 مليار دولار.. شركة كندية تعلن عن اكتشاف معدني باقليم وارزازات

30 أبريل، 2025 - 10:58 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت شركة Catalyst Mines Inc عن نتائج متميزة لحملة أخذ العينات من الخنادق في مشروع أماسين الواقع في منطقة سيروا باقليم وارزازات.

و أكدت النتائج وجود تمعدن غني بالكروم، إلى جانب مؤشرات هامة على وجود الكوبالت والنيكل.

وكشفت أعمال الاستكشاف عن تركيزات من الكروم بلغت ذروتها عند 270,350 جزءاً في المليون (ppm)، بمتوسط 10,880 جزءاً في المليون عبر الخنادق التي تم أخذ العينات منها.

كما بلغ متوسط تركيز النيكل 1,481 جزءاً في المليون، مع تسجيل أعلى قيمة عند 3,719 جزءاً في المليون، بينما سجل الكوبالت متوسط 102 جزءاً في المليون، بحد أقصى 304 جزءاً في المليون.

وقال تايلر بوربي، الرئيس التنفيذي لشركة Catalyst Mines Inc.: “إن نتائج هذه الخنادق استثنائية بكل المقاييس, فحجم وجودة تمعدن الكروميت على السطح تجعل من هذا المشروع مرشحاً قوياً ضمن سلسلة توريد المعادن الاستراتيجية على المستوى العالمي.”

هذا وقدرت الشركة أن مشروع أماسين يحتوي على 609 ملايين طن من الخام المستضاف في صخور السربنتينيت، بقيمة أولية تحت الأرض تُقدّر بأكثر من 60 مليار دولار.

30 أبريل، 2025 - 10:58 صباحًا
13

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‫13 تعليقات

  2. الكروم والكوبالت والنيكل معادن غادي تعزز مكانة المغرب فالسوق العالمي .

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  11. كنتمناو يتم احترام البيئة والموارد الطبيعية فهاد الاستغلال المعدني .

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