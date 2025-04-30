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البنك الدولي يقدم دعما ماليا لعملية انتقال ملكية الشركة العامة

البنك الدولي يقدم دعما ماليا لعملية انتقال ملكية الشركة العامة

30 أبريل، 2025 - 5:05 مساءً
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هبة بريس

في خطوة تهدف إلى تسهيل انسحاب مجموعة سوسيتي جنرال من السوق المغربي، أعلنت المؤسسة المالية الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي والمُخصصة لتمويل القطاع الخاص، عن تخصيص تمويل بقيمة 250 مليون دولار لصالح الشركة الفرنسية، في إطار آلية لتقاسم المخاطر.

ويأتي هذا الدعم المالي لمرافقة المرحلة الانتقالية، عقب استحواذ رجل الأعمال المغربي مولاي حفيظ العلمي على فرع سوسيتي جنرال بالمغرب في أبريل 2024، في صفقة أعادت رسم ملامح الحضور الفرنسي في القطاع البنكي المغربي.

ويتيح التمويل الممنوح، للمجموعة الفرنسية مواصلة تقديم الضمانات لمدة ثلاث سنوات، تخص محفظة القروض التي تديرها الشركة العامة، ريثما تستقر أوضاع الملكية الجديدة.

كما سيتم تفعيل آلية تقاسم المخاطر بشكل مباشر بين المؤسسة الدولية والشركة العامة، بعد فترة، على أن يُوجَّه التركيز نحو تمويل مشاريع صناعية داخل المملكة.

30 أبريل، 2025 - 5:05 مساءً
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