أسعار الذهب تسجل انخفاضا جديدا

هبة بريس – وكالات

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانحسار التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.29% إلى 3323.90 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.21% إلى 3310.49 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وتتجه أسعار الذهب نحو تسجيل مكاسبه شهرية للمرة الرابعة على التوالي، حيث ارتفع الأصفر الرنان في أبريل الجاري حتى الآن بنسبة 6%.

وقال نيكولاس فرابيل، المدير التنفيذي في “إيه بي سي ريفاينري” الأسترالية، إن تعاف الدولار أدى إلى تراجع في أسعار الذهب.

ويوم أمس الثلاثاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، كما أشار فريق ترامب الاقتصادي إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع شريك تجاري أجنبي.

وقال محلل الأسواق المالية لدى “كابيتال كوم” كايل رودا: “على الرغم من أن إدارة ترامب تعمل على تخفيف التعريفات الجمركية، إلا أنها لا تزال مرتفعة، وقد اهتزت الثقة في الأصول الأمريكية”.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يعد ضمانة ضد الاضطرابات السياسية والمالية، إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل الجاري مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من الاضطرابات الاقتصادية العالمية.