عاجل: الفنان محمد الشوبي في ذمة الله

هبة بريس-إ.السملالي

غيب الموت صباح اليوم الفنان المغربي محمد الشوبي، عن سن 62 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض ، تاركاً خلفه مسيرة فنية غنية ومتعددة الأبعاد.

الخبر أعلنته الفنانة لطيفة أحرار منذ قليل ، و نعته بكلمات مؤثرة عبر منصات التواصل، حيث كتبت: “رحم الله الفنان والمثقف الكبير محمد الشوبي، خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي… الله يرحمك صديقي العزيز، تعازيّ لزوجتك وأبنائك ولكل من أحبك وعرف قيمتك.”

و ولد الراحل في 4 ديسمبر 1963، ويُعتبر من الوجوه التي طبعت المشهد الفني المغربي لعقود. برع في أدوار درامية واجتماعية، وشارك في عدد من أبرز المسلسلات والأفلام المغربية. لم يكن مجرد ممثل، بل كان مثقفاً، حاضراً بقوة في النقاشات الفنية والفكرية، ومعبّراً عن مواقفه.