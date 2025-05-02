عاجل: الفنان محمد الشوبي في ذمة الله
هبة بريس-إ.السملالي
غيب الموت صباح اليوم الفنان المغربي محمد الشوبي، عن سن 62 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض ، تاركاً خلفه مسيرة فنية غنية ومتعددة الأبعاد.
الخبر أعلنته الفنانة لطيفة أحرار منذ قليل ، و نعته بكلمات مؤثرة عبر منصات التواصل، حيث كتبت: “رحم الله الفنان والمثقف الكبير محمد الشوبي، خريج المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي… الله يرحمك صديقي العزيز، تعازيّ لزوجتك وأبنائك ولكل من أحبك وعرف قيمتك.”
و ولد الراحل في 4 ديسمبر 1963، ويُعتبر من الوجوه التي طبعت المشهد الفني المغربي لعقود. برع في أدوار درامية واجتماعية، وشارك في عدد من أبرز المسلسلات والأفلام المغربية. لم يكن مجرد ممثل، بل كان مثقفاً، حاضراً بقوة في النقاشات الفنية والفكرية، ومعبّراً عن مواقفه.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
خدم سنوات وساهم فرفع قيمة الدراما المغربية.
الفن المغربي فقد واحد من أعمدته اليوم.
الله يصبر عائلتو ويجعل مثواه الجنة.
غادي تبقى بصمتك فالقلب قبل الشاشة.
أدوارو كانت كتلمس القلب وكتعكس الواقع.
الشوبي ماشي غير ممثل، كان مثقف وواعي.
اللي عرفو عن قرب يعرف قيمتو وإنسانيتو.
كان كيآمن بدور الفن فالتوعية والتغيير.
السينما والتلفزة خسرو واحد من الكبار.
غيابو خسارة فنية كبيرة للمغرب كامل.
الشوبي رمز من رموز الفن المغربي.
بصمتك الفنية غادي تبقى خالدة فذاكرتنا.
كان صوت قوي فالنقاشات الفكرية والفنية.
الشوبي ماشي غير فنان، كان راجل موقف.
لطيفة أحرار كتبت وداعتو بكلمات مؤثرة بزاف.
الله يرحمك آ الشوبي كنت فنان بصح وتركت أثر كبير.
خريج المعهد العالي وفعلاً كان فنان بمعنى الكلمة.
تعازينا الحارة لعائلتو ولكل محبينو.
كان كيشارك فالأفلام والمسلسلات بحب كبير.