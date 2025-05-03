انفراد.. تنسيق امني يقود لتوقيف ملثمان اقتحموا ڤيلا بجماعة اولاد حسون ضواحي مراكش

ضاهر محمد-مراكش

علمت الجريدة من مصادر مطلعة، ان تنسيق امني بين عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، وفرقة محاربة العصابات بولاية امن مراكش، مكن من إيقاف شخصين قاموا باقتحام ڤيلا بجماعة اولاد حسون بعمالة مراكش، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي يخص فرنسي من أصول موريتانية.

واكدت نفس المصادر، ان الموقوفان فرنسيان من أصول جزائرية، قاموا باقتحام الڤلا ليلة امس الخميس ملثمين، حيث استولوا على مبلغ مالي مهم كان في حوزة الضحية.

ولم تستبعد نفس المصادر، ان يكون الدافع وراء اقتحام الڤيلا راجع لتصفية حسابات بين افراد شبكة اجرامية عابرة للقارات مرتبطة بترويج المخدرات.

كما تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، من اجل تعميق البحث، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الفعل الجرمي، قبل عرضهم امام النيابة العامة.