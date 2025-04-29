أمن مراكش يشن حملة أمنية على أصحاب الدراجات المخالفة للقانون (صور)

محمد ضاهر – هبة بريس

شنت مصالح الأمن بالدائرة السابعة وفرقة السير والجولان بولاية أمن مراكش، حملة أمنية واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية التي تجوب شوارع وأزقة الحي المحمدي في أوضاع مخالفة للقانون.

وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز مجموعة من الدراجات النارية ويتم إيداعها بالمحجز البلدي بالمدينة، نظراً لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية، كما تم تحرير عدد كبير من المخالفات بسبب عدم احترام قانون السير.

وتجدر الإشارة إلى أن جل حوادث السير التي تقع بوسط المدينة أو بأحيائها وشوارعها، يكون سببها تهور سائقي الدراجات النارية التي تتكاثر يوماً بعد يوم.