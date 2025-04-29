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حملة أمنية مراكش

أمن مراكش يشن حملة أمنية على أصحاب الدراجات المخالفة للقانون (صور)

29 أبريل، 2025 - 11:23 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

شنت مصالح الأمن بالدائرة السابعة وفرقة السير والجولان بولاية أمن مراكش، حملة أمنية واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية التي تجوب شوارع وأزقة الحي المحمدي في أوضاع مخالفة للقانون.

وقد أسفرت هذه الحملة عن حجز مجموعة من الدراجات النارية ويتم إيداعها بالمحجز البلدي بالمدينة، نظراً لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية، كما تم تحرير عدد كبير من المخالفات بسبب عدم احترام قانون السير.

وتجدر الإشارة إلى أن جل حوادث السير التي تقع بوسط المدينة أو بأحيائها وشوارعها، يكون سببها تهور سائقي الدراجات النارية التي تتكاثر يوماً بعد يوم.

أمن مراكش يشن حملة أمنية على أصحاب الدراجات المخالفة للقانون (صور)

أمن مراكش يشن حملة أمنية على أصحاب الدراجات المخالفة للقانون (صور)

29 أبريل، 2025 - 11:23 مساءً
17

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‫17 تعليقات

  1. فمراكش كاينين بزاف ديال الحوادث بسباب الدراجات النارية، والشيء الوحيد اللي كايقدر يوقف هاد الفوضى هو تطبيق القانون.

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  2. حملة مزيانة ولكن خاص الدولة تدير أكثر من إجراءات باش تحارب هاد الظاهرة بشكل مستمر.

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  3. صحيح، الدراجات النارية هي السبب الرئيسي فالحوادث فمراكش، والمجهودات ديال الأمن جايه فالوقت المناسب.

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  4. هاد الحملة ضرورية جدا، ولكن نتمنى يكونو مراقبة صارمة للأشخاص اللي كيسوقو بدون رخصة.

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  5. ملي كتشوف الدراجات النارية كتجري فشوارع مراكش، كتتفكر شحال من حادثة قد تقع.

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  6. راه حوادث السير فمراكش بسباب تهور سواق الدراجات النارية كترت، الحملة الأمنية خطوة مهمة للحد منها.

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  7. أخيرًا جالسين نسمعو عن تدخلات فعّالة ضد الدراجات النارية اللي ما كيحترموش القانون فمراكش، الله يوفقهم فهاد الحملة باش نعيشو فبيئة أكثر أمانًا.

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  8. شكراً للسلطات اللي دارت هاد الحملة، ولكن خاص يرافقوها بحلول أكثر فاعلية للحفاظ على أمان المدينة.

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  9. الحملة الأمنية فمراكش ضرورية بزاف، خاص كل واحد يحترم قانون السير باش نحميو الأرواح.

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  10. الله يوفق رجال الأمن فمراكش فهاد الحملة، خاصهم يديرو المزيد لضمان السلامة فالشوارع.

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  11. نتمناو يكمّلو فهاد الحملة الأمنية، حيث الدراجات النارية في مراكش دارت فوضى كبيرة.

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  14. “صراحة بعض المتهورين بالدراجات كيهددو سلامة الناس، خاص المراقبة تبقى دائمة!”

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  15. متفقين مع الحملة الأمنية، ولكن خاص المواطن يتعاون باش نحاربو الفوضى فالشوارع.

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