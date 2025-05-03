جماعة طنجة تصادق على إجراءات لتقوية منظومة التخطيط المجالي وعلى دعم جمعيات محلية

عقد مجلس جماعة طنجة، اليوم الجمعة، أشغال الدورة العادية لشهر ماي، والتي خُصصت للتداول في جدول أعمال مكون من 34 نقطة، تهم مجالات التدبير المالي للجماعة، وتقوية منظومة التخطيط المجالي، وتدبير العقارات اللازمة للمرافق العمومية، وتعزيز التعاون والشراكة، ودعم أنشطة الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية.

في المجال المالي، صادق المجلس على تحديد مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة لمجالس المقاطعات الأربع برسم السنة المالية 2026، كما أقر تحويلات مالية داخل فصول الميزانية، وصادق على برمجة الفائض الناتج عن مداخيل الجزء الثاني من الميزانية، بالإضافة إلى المصادقة على بيع المنتوج الغابوي برسم سنة 2025.

وفي ما يتعلق بتنظيم المرافق الجماعية، صادق المجلس على مشروع قرار تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تعيين موظفي وأعوان مصلحة الشرطة الإدارية، وعلى تحيين القرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.

أما في مجال التهيئة المجالية، فقد وافق المجلس على إصدار قرارات لتخطيط حدود الطرق العامة، مع نزع ملكية العقارات اللازمة لذلك، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لاسيما على مستوى شارع مولاي رشيد الذي يشهد أشغال توسعة، إلى جانب المصادقة على نزع ملكية وعاءين عقاريين بمنطقة الدرادب لإحداث مركز للفنون والثقافة، يحمل اسم “دار المالية للإبداع الثقافي والفني”، وإحداث سوق للقرب، وكذا اقتناء وعاء عقاري غير محفظ بحي المرس أشناد قصد توسيع وحدة لطب القرب.

وفي إطار دعم انفتاح الجماعة على محيطها المؤسساتي وتعزيز علاقات التعاون، صادق المجلس على مذكرة تفاهم مع بلدية جيبوتي، ومذكرة تفاهم ثانية مع مدينة القدس الشريف، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة خاصة بتنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ بجماعة طنجة برسم سنة 2025، واتفاقية إطار للتعاون بين الجماعة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتعلق بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على مستوى تراب الجماعة.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وعلى اتفاقية شراكة جديدة تتعلق بتسيير وتدبير مركز “دار المالية للإبداع الثقافي والفني”، في حين تم تأجيل النقطة المتعلقة بتحيين اتفاقية الشراكة المبرمة مع مركز تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب إلى موعد لاحق.

وفي سياق الاستعدادات الجارية لاحتضان مدينة طنجة لفعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” من أجل المساهمة في تمويل عملية اقتناء أو نزع ملكية العقارات التي ستتم تعبئتها في إطار إنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج تأهيل مدينة طنجة، كما صادق على اتفاقية إشراف منتدب لإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتهيئة وتثنية الطرق بتراب الجماعة.

وفي الجانب الاجتماعي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والجمعية الخيرية الإسلامية “الأميرة للا حسناء”، كما صادق على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات وأندية نشيطة في المجالي الرياضي من أجل منح الدعم السنوي برسم سنة 2025، ليختتم أشغاله بالمصادقة على ملتمس مجلس مقاطعة مغوغة المتعلق بتهيئة قطعة أرضية لتوسعة مقبرة حي بنكيران الواقعة بنفوذ تراب المقاطعة.