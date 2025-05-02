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أكادير .. تنسيق أمني يقود إلى توقيف مغتصب "فتاة " شمال المدينة

أكادير .. تنسيق أمني يقود إلى توقيف مغتصب “فتاة ” شمال المدينة

2 مايو، 2025 - 11:06 مساءً
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هبة بريس – أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 02 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعريض فتاة لاعتداء جنسي مقرون بالضرب والجرح.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه وأحد معارفه باستقدام الضحية، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء، من إحدى النوادي الليلية بمدينة أكادير على متن سيارته، قبل أن يعمد إلى إرغامها على مرافقته إلى منطقة خلاء بدائرة “أغروض”، ويعرضها لاعتداء جنسي مقرون بالضرب والجرح بواسطة أداة حادة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فضلا عن حجز السيارة المستعملة في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم تكليف خلية التكفل بالنساء والقاصرين ضحايا العنف بتقديم الدعم اللازم للضحية، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في هذه القضية.

2 مايو، 2025 - 11:06 مساءً
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