تيفلت.. ثانوية ابن حزم تحتفي بمشروع الريادة التربوية بدعم سياسي محلي (صور)

هبة بريس – تيفلت

في خطوة تعكس انخراط الفاعل السياسي المحلي في دعم أوراش إصلاح التعليم، شهدت الثانوية الإعدادية ابن حزم بمدينة تيفلت، التابعة للمديرية الإقليمية بالخميسات، تنظيم أيام مفتوحة يومي 2 و3 ماي 2025، في إطار انضمامها الرسمي لمشروع “إعداديات الريادة” برسم الموسم الدراسي 2025/2026.

وقد تميز هذا الحدث التربوي بحضور وازن للسيد عبد الصمد عرشان، رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، الذي حضر إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع التربوي، في إشارة قوية إلى أهمية مواكبة الجماعات الترابية لمشاريع إصلاح المدرسة العمومية، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز جودة التعليم والانفتاح على المحيط.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم الخطوط العريضة لمشروع “إعداديات الريادة” وأهدافه الكبرى، الرامية إلى تجويد التعلمات، وتحفيز التميز، وتحديث أداء المؤسسات التعليمية العمومية. كما تم استعراض رؤية المؤسسة في تنزيل هذا المشروع على مستوى الواقع، بدينامية تشاركية تجمع بين الطاقم التربوي والإداري وشركاء المؤسسة محلياً.

وقد لقيت مشاركة السيد عبد الصمد عرشان ترحيباً واسعاً، حيث ثمّن الحاضرون حضوره واهتمامه بالشأن التربوي، معتبرين ذلك دليلاً على وعي المجلس الجماعي بأهمية التعليم كمدخل للتنمية المجالية، وكرافعة أساسية لبناء مجتمع المعرفة.

ويؤكد هذا الانخراط الفعلي للمسؤولين المحليين، وفي مقدمتهم رئيس الجماعة، أن إصلاح المدرسة المغربية لم يعد شأناً قطاعياً محصوراً داخل أسوار المؤسسات، بل مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المنتخبون الذين تقع على عاتقهم مهمة توفير شروط النجاح للناشئة.