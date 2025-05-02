أمن مراكش يعتقل شخصين و يحجز 3540 قرص مهلوس

هبة بريس – مراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 3540 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات ومن أجل تنفيذ ملف إكراه بدني.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.