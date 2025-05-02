حملات أمنية مكتفة لتجفيف منابع الإجرام بمراكش(صور)

مراكش-ضاهر محمد

شنت عناصر الشرطة بالدائرة الامنية 16 مدعومة بعناصر فرقة محاربة العصابات للشرطة القضائية، وعناصر فرقة الدراجين بالمنطقة الامنية الاولى، حملة تمشيطية مساء اليوم الجمعة بمختلف احياء مبروكة ودوار الكدية والسعادة بمقاطعة كليز، من أجل تجفيف منابع الجريمة بشتى أنواعها، حيث همت الحملات الامنية مجموعة من البؤر السوداء التي تثير امتعاض السكان.

وكشفت مصادر الجريدة، ان الحملة الامنية أسفرت عن ايقاف مجموعة من الاشخاص من أجل حيازة المخدرات وكذا أشخاص مبحوث عنهم ومشتبه فيهم بالقيام بأعمال سرقة والمخالفين لقانون السير.

العمل الأمني المذكور يدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك ولاية امن مراكش تحت الإشراف المباشر لوالي. الامن محمد مشيشو، خاصة ما يرتبط بتعزيز أجواء الثقة والشعور بالأمن، وإشاعة الطمأنينة والسكينة بين المواطنين، من خلال زجر الجريمة ومحاربة كل أشكال ومظاهر الانحراف، في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات العامة.