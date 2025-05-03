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مداهمة وكر للدعارة بحي الرمل في اليوسفية.. وتوقيف 3 نساء وشاب

مداهمة وكر للدعارة بحي الرمل في اليوسفية.. وتوقيف 3 نساء وشاب

3 مايو، 2025 - 12:24 صباحًا
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هبة بريس-مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة اليوسفية، في عملية مباغتة، من مداهمة منزل بحي الرمل يُشتبه في تحويله إلى وكر لممارسة الدعارة وتسهيلها، وذلك في إطار الحملة المتواصلة لمحاربة الظواهر التي تهدد الأمن العام والأخلاق العامة.

وحسب معطيات دقيقة توصلت بها المصالح الأمنية، فقد أسفرت العملية عن توقيف ثلاث نساء يُشتبه في امتهانهن الدعارة، رفقة شاب أعزب كان متواجداً رفقتهن أثناء المداهمة.

وفي الوقت الذي جرى فيه توقيف المشتبه فيهم الأربعة، تمكنت السيدة التي يُعتقد أنها العقل المدبر للنشاط والمكترية الرئيسية للمنزل من الفرار إلى وجهة مجهولة، وسط مواصلة التحريات الأمنية المكثفة لتحديد مكان اختفائها وتوقيفها.

وخلال عملية التفتيش، حجزت عناصر الأمن عدداً من قنينات المشروبات الكحولية التي يُشتبه في استخدامها خلال جلسات ليلية مشبوهة، مما يعزز فرضية استغلال المنزل لأنشطة غير قانونية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ المتعين قانوناً.

3 مايو، 2025 - 12:24 صباحًا
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