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زخات رعدية
زخات رعدية

الطقس غدا السبت.. قطرات مطرية ورعد محلي مرتقب في بعض المناطق

2 مايو، 2025 - 11:01 مساءً
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، غدا السبت، تسجيل قطرات مطرية متفرقة ورعد محلي في بعض المناطق على أن تكون الأجواء حارة بعض الشيء بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما سيلاحظ تشكل سحب ركامية مصحوبة بقطرات متفرقة ورعد محلي بالسهول الأطلسية الشمالية والريف وغرب الواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الكبير وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

ويتوقع أيضا تكون ضباب محلي خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية وهضاب الفوسفاط وولماس والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما وهبوب رياح رملية محلية بكل من المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و21 درجة بأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف ارتفاعا بالسواحل الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستشهد بعض الانخفاض الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

2 مايو، 2025 - 11:01 مساءً
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