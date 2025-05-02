حريق ضخم يهز منطقة لافيراي بفاس واستنفار كبير للسلطات

هبة بريس- ع محياوي

استنفر حريق هائل اندلع، عصر اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، بمستودع في منطقة لافيراي بمدينة فاس، مختلف أجهزة التدخل، بعد أن أتت النيران على مساحة كبيرة من المواد القابلة للاشتعال، وسط ذهول وذعر الساكنة.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد شبّ الحريق في ظروف لا تزال غامضة، ليمتد بسرعة بسبب طبيعة المواد المخزنة، مخلفاً خسائر مادية كبيرة دون تسجيل إصابات في الأرواح إلى حدود اللحظة.

عناصر الوقاية المدنية تدخلت بشكل فوري، معززة بعدد من الشاحنات والصهاريج، في محاولة للسيطرة على النيران التي غطت سماء المنطقة بأعمدة دخان كثيف، قابل للرؤية من مناطق بعيدة.

وتم تطويق موقع الحريق من طرف السلطات الأمنية والمحلية لتأمين المكان وضمان سلامة المواطنين، فيما باشرت فرق التحقيق عمليات المعاينة لتحديد أسباب اندلاع الحريق.