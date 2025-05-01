اعتقال 3 قاصرين متورطين في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بمراكش

محمد ضاهر – هبة بريس

علمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش أحالت ثلاثة قاصرين على سجن الأوداية يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الهواتف النقالة.

وحسب نفس المصادر، فقد تمت إحالة واحد من القاصرين على استئنافية مراكش لعدم الاختصاص، وعرضه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه سجن الأوداية، ومتابعته بتهم السرقة ومحاولة السرقة بالعنف.

وسبق لعناصر الأمن بمدينة مراكش، أن قامت بتوقيف ثلاثة قاصرين من ذوي السوابق، لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في اقتراف السرقات الموصوفة في حق المواطنين بشوارع المدينة الحمراء.