اعتقال 3 قاصرين متورطين في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بمراكش
محمد ضاهر – هبة بريس
علمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن النيابة العامة بابتدائية مراكش أحالت ثلاثة قاصرين على سجن الأوداية يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الهواتف النقالة.
وحسب نفس المصادر، فقد تمت إحالة واحد من القاصرين على استئنافية مراكش لعدم الاختصاص، وعرضه على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه سجن الأوداية، ومتابعته بتهم السرقة ومحاولة السرقة بالعنف.
وسبق لعناصر الأمن بمدينة مراكش، أن قامت بتوقيف ثلاثة قاصرين من ذوي السوابق، لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في اقتراف السرقات الموصوفة في حق المواطنين بشوارع المدينة الحمراء.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
السرقة بالعنف ولات كتخوف الناس.
المجتمع خاصو حلول جذرية.
المدينة الحمراء ولات مستهدفة.
القاصرين ولاو كيشكلو خطر فالزنقة.
الأمن دار خدمتو ووقف العصابة.
خاص مراقبة تربوية لولادنا.
القاصرين خاصهم توعية ماشي غير العقاب.
توقيف القاصرين خطوة مهمة.
القضاء تابع القاصر بالسرقة.
الهواتف ولاو هدف العصابات.
النيابة العامة خدات القرار المناسب.