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عاجل.. العثور على جثة شاب معلقة بحبل داخل منزله بحي الملاح بمراكش

عاجل.. العثور على جثة شاب معلقة بحبل داخل منزله بحي الملاح بمراكش

2 مايو، 2025 - 9:27 مساءً
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هبة بريس- ضاهر محمد

عثر قبل قليل من مساء اليوم الجمعه على جثة شاب أربعيني من عمره معلقة بحبل داخل منزله بدرب الصاكة بحي السلام (الملاح) بمقاطعة المدينة مراكش.

وحسب مصدر مطلع لجريدة، فإن الشاب كان يعاني من اضطرابات عقلية أثرت على حالته النفسية والاجتماعية.

وفور اشعارها الحادث، حلت عناصر الشرطة بالدائرة الرابعة عناصر الشرطة التقنية والعلمية وكذلك رجال السلطة، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن اسباب الوفاة، بينما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

2 مايو، 2025 - 9:27 مساءً
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