عاجل.. العثور على جثة شاب معلقة بحبل داخل منزله بحي الملاح بمراكش
هبة بريس- ضاهر محمد
عثر قبل قليل من مساء اليوم الجمعه على جثة شاب أربعيني من عمره معلقة بحبل داخل منزله بدرب الصاكة بحي السلام (الملاح) بمقاطعة المدينة مراكش.
وحسب مصدر مطلع لجريدة، فإن الشاب كان يعاني من اضطرابات عقلية أثرت على حالته النفسية والاجتماعية.
وفور اشعارها الحادث، حلت عناصر الشرطة بالدائرة الرابعة عناصر الشرطة التقنية والعلمية وكذلك رجال السلطة، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن اسباب الوفاة، بينما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات من اجل التشريح الطبي طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
7 تعليقات
الواقعة صدمت ساكنة حي السلام بمراكش.
البوليس فتحو تحقيق فظروف الوفاة.
النيابة العامة دخلات على الخط.
الجثة تنقلت لمستودع الأموات للتشريح.
الله يرحمو، كان كيعاني بزاف نفسياً.
السلطات حلات بعين المكان بسرعة.
اضطراباته العقلية كانو سبب في معاناتو.