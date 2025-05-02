أشتوكة.. وفاة سيدة دهسًا بسيارة تقودها فتاة متهورة بدون رخصة
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في زوال اليوم الجمعة 2 ماي الجاري ، اهتزت جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها على وقع فاجعة مروعة، حيث كانت لحظة مأساوية بالنسبة لكل من شهدها، كانت السيدة في الأربعين من عمرها، التي طالما كانت يعرفها أهالي المنطقة، قد فارقت الحياة بعد أن دهستها سيارة بيكوب، لم يكن من المفترض لها أن تُقاد بهذا الشكل.
السائق الذي تسبّب في الحادث لم يكن هو من كان وراء المقود، بل سلّم القيادة لفتاة متهورة لم تكن تحمل رخصة سياقة، حيت لم يكن هناك أي اعتبار لقوانين الطريق أو سلامة الآخرين، ربما كان الاستهتار طاغيًا، أو ربما كان لحظة من التهور لم يفكر فيها أحد، لكن الحقيقة المرة هي أن حياة إنسانة قد أُزهقت في ثوانٍ معدودة بسبب هذا الخطأ القاتل.
في الشارع الذي شهد المآساة بمنطقة أيت اعميرة الفلاحية ، ضاعت حباة سيدة بعد أن فقدت الفتاة السيطرة على السيارة.
كان المشهد الذي تبع الحادث مروعًا، والقلوب كانت تكاد تتوقف من هول ما وقع، قد تكون هذه الحادثة مأساة فردية، لكن تأثيرها كان عميقًا على الجميع.
على الفور، وصلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وبدأت التحقيقات لكشف تفاصيل هذا الحادث المأساوي. تم توقيف سائق السيارة و الفتاة المتسببة في الحادث، وما زال الجميع ينتظر نتائج التحقيقات لمعرفة ما إن كانت هناك تفاصيل أخرى لم تُكشف بعد.
ما حدث في أيت اعميرة هو تذكير بأن التهور والإهمال في الطرق يمكن أن يكوِّن النهاية لأي شخص، وقد يكون الفقدان لا يُعوَّض، كما يحدث دائمًا عندما لا تحترم القوانين والضمائر غائبة .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
19 تعليقات
لازم توعية الشباب بخطورة السياقة بدون ترخيص.
السياقة ماشي لعب خاص المسؤولية والوعي.
سيدة ماتت بسبب لحظة تهور.
الناس باقي مصدومين من هول الحادث.
الطريق ماشي مكان للتعلم بلا تأطير.
التهور كيقتل والنتائج كتكون مأساوية.
لي ماعندوش البيرمي ماخاصوش يسوق نهائياً.
القانون خاصو يتطبق على كل مخالف.
حملة وطنية للتوعية ضرورية بزاف.
أرواح الناس ماخاصهاش تضيع فالتجارب.
السياقة مسؤولية ماشي تجربة ولا مغامرة.
الفتاة والسائق خصهم يتحملو العواقب.
حياة الإنسان أهم من أي مغامرة فاشلة.
الدرك تدخل بسرعة لكن الحياة راحت.
اشتوكة عاشت فاجعة مايمكنش تتنسى.
الفتاة تسببات فكارثة بسبب قلة الوعي.
خاص العقوبات تكون رادعة لهاذ التصرفات.
حياة الناس غالية وخاصنا نحافظو عليها.
يجب تفعيل برامج تحسيسية في المناطق القروية.