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أشتوكة.. وفاة سيدة دهسًا بسيارة تقودها فتاة متهورة بدون رخصة

أشتوكة.. وفاة سيدة دهسًا بسيارة تقودها فتاة متهورة بدون رخصة

2 مايو، 2025 - 9:49 مساءً
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هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في زوال اليوم الجمعة 2 ماي الجاري ، اهتزت جماعة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها على وقع فاجعة مروعة، حيث كانت لحظة مأساوية بالنسبة لكل من شهدها، كانت السيدة في الأربعين من عمرها، التي طالما كانت يعرفها أهالي المنطقة، قد فارقت الحياة بعد أن دهستها سيارة بيكوب، لم يكن من المفترض لها أن تُقاد بهذا الشكل.

السائق الذي تسبّب في الحادث لم يكن هو من كان وراء المقود، بل سلّم القيادة لفتاة متهورة لم تكن تحمل رخصة سياقة، حيت لم يكن هناك أي اعتبار لقوانين الطريق أو سلامة الآخرين، ربما كان الاستهتار طاغيًا، أو ربما كان لحظة من التهور لم يفكر فيها أحد، لكن الحقيقة المرة هي أن حياة إنسانة قد أُزهقت في ثوانٍ معدودة بسبب هذا الخطأ القاتل.

في الشارع الذي شهد المآساة بمنطقة أيت اعميرة الفلاحية ، ضاعت حباة سيدة بعد أن فقدت الفتاة السيطرة على السيارة.

كان المشهد الذي تبع الحادث مروعًا، والقلوب كانت تكاد تتوقف من هول ما وقع، قد تكون هذه الحادثة مأساة فردية، لكن تأثيرها كان عميقًا على الجميع.

على الفور، وصلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وبدأت التحقيقات لكشف تفاصيل هذا الحادث المأساوي. تم توقيف سائق السيارة و الفتاة المتسببة في الحادث، وما زال الجميع ينتظر نتائج التحقيقات لمعرفة ما إن كانت هناك تفاصيل أخرى لم تُكشف بعد.

ما حدث في أيت اعميرة هو تذكير بأن التهور والإهمال في الطرق يمكن أن يكوِّن النهاية لأي شخص، وقد يكون الفقدان لا يُعوَّض، كما يحدث دائمًا عندما لا تحترم القوانين والضمائر غائبة .

2 مايو، 2025 - 9:49 مساءً
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