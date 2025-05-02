close button
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في كمين محكم بمعبر بني أنصار… إحباط تهريب 130 كلغ من الحشيش داخل علب السكر

2 مايو، 2025 - 12:58 صباحًا
18

هبة بريس – محمد زريوح

في تدخل أمني مشترك ناجح، تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر بني انصار الحدودي، يوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات، وتوقيف شخص يُشتبه في تورطه في هذه العملية المحظورة.

وجاءت هذه العملية بعد أن أوقفت العناصر الأمنية شخصًا يبلغ من العمر أربعين سنة، كان على متن سيارة نفعية مسجلة بفرنسا ومُخصصة لنقل البضائع، أثارت حمولته شكوك العناصر المرابطة بالنقطة الحدودية.

التحريات الأولية أظهرت أن المعني بالأمر كان ينقل مواد غذائية متنوعة، حيث كشفت عملية تفتيش روتينية عن وجود شبهات باستعمال هذه المواد كغطاء لتهريب غير مشروع.

ومع تكثيف إجراءات التفتيش وتعميقها، تم اكتشاف أكثر من 130 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، كانت مخبأة بإحكام داخل علب كرتونية لتعبئة قوالب السكر، في محاولة واضحة لخداع الأجهزة الأمنية وتهريب الشحنة نحو وجهة مجهولة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، جرى اعتقال السائق على الفور، ووُضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وكشف باقي خيوط الشبكة المحتملة التي تقف وراء هذه المحاولة الفاشلة.

2 مايو، 2025 - 12:58 صباحًا
18

مقالات ذات صلة

سجن الأوداية بمراكش

اعتقال 3 قاصرين متورطين في تكوين عصابة إجرامية متخصصة…

2025-05-01 / 23:46
زاكورة

تساقطات مطرية غزيرة تغمر شوارع زاكورة وتتسبب في خسائر…

2025-05-01 / 19:10
صورة المحجوزات

مداهمة ليلية تُسفر عن ضبط مستودع سري للخمور وسط…

2025-05-01 / 18:48
صورة تعبيرية

إعتقال 3 أشخاص حاولوا استخراج كنز من داخل رياض…

2025-05-01 / 18:38
مراكش.. النيران تأتي على منزل بديور المساكين بمراكش (صور)

مراكش.. النيران تأتي على منزل بديور المساكين بمراكش (صور)

2025-05-01 / 16:16
العثور على جثة رجل أمن سابق بغابة بإقليم الحوز

العثور على جثة رجل أمن سابق بغابة بإقليم الحوز

2025-05-01 / 15:40
جرسيف.. دفن جثة مجهولة بعد 6 أشهر من العثور عليها ببئر مهجور

جرسيف.. دفن جثة مجهولة بعد 6 أشهر من العثور…

2025-05-01 / 15:28
مكناس.. إيقاف عشريني عرض شخصا للعنف بالشارع العام

مكناس.. إيقاف عشريني عرض شخصا للعنف بالشارع العام

2025-05-01 / 15:15
مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي المسيرة

مراكش.. اعتقال مضطرب نفسياً بعد اعتدائه على مواطنين بحي…

2025-05-01 / 09:30
حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

حادث سير مروعة تتسبب في انقلاب سيارة اسعاف بمراكش(صور)

2025-04-30 / 23:15

‫18 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى