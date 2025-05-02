في كمين محكم بمعبر بني أنصار… إحباط تهريب 130 كلغ من الحشيش داخل علب السكر

هبة بريس – محمد زريوح

في تدخل أمني مشترك ناجح، تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر بني انصار الحدودي، يوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات، وتوقيف شخص يُشتبه في تورطه في هذه العملية المحظورة.

وجاءت هذه العملية بعد أن أوقفت العناصر الأمنية شخصًا يبلغ من العمر أربعين سنة، كان على متن سيارة نفعية مسجلة بفرنسا ومُخصصة لنقل البضائع، أثارت حمولته شكوك العناصر المرابطة بالنقطة الحدودية.

التحريات الأولية أظهرت أن المعني بالأمر كان ينقل مواد غذائية متنوعة، حيث كشفت عملية تفتيش روتينية عن وجود شبهات باستعمال هذه المواد كغطاء لتهريب غير مشروع.

ومع تكثيف إجراءات التفتيش وتعميقها، تم اكتشاف أكثر من 130 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، كانت مخبأة بإحكام داخل علب كرتونية لتعبئة قوالب السكر، في محاولة واضحة لخداع الأجهزة الأمنية وتهريب الشحنة نحو وجهة مجهولة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، جرى اعتقال السائق على الفور، ووُضع تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وكشف باقي خيوط الشبكة المحتملة التي تقف وراء هذه المحاولة الفاشلة.