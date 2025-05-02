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الشرطة القضائية بالناظور توقف أحد أخطر المطلوبين بمدينة سلوان

الشرطة القضائية بالناظور توقف أحد أخطر المطلوبين بمدينة سلوان

2 مايو، 2025 - 2:09 مساءً
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هبة بريس – محمد زريوح

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، صباح اليوم الجمعة بمدينة سلوان، من توقيف أحد أخطر المبحوث عنهم، المتورط في قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار في الكوكايين والمؤثرات العقلية، ومحاولة القتل، وحيازة السلاح الناري.

ووفق مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه كان موضوع عشرات مذكرات البحث الصادرة عن مصالح أمنية متعددة، نظراً لضلوعه في أنشطة إجرامية منظمة، ما جعله من بين أبرز المطلوبين لدى العدالة على الصعيدين المحلي والوطني.

وقد أسفرت عملية التوقيف عن حجز عدد من السيارات التي يُشتبه في استخدامها في أنشطة إجرامية، إضافة إلى كمية كبيرة من الصفائح المعدنية المزورة، ما يعكس درجة التحايل والخطورة في تحركات الموقوف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لنشاطه الإجرامي وشركائه المحتملين.

2 مايو، 2025 - 2:09 مساءً
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