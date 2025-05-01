بنكيران: “واحد الصكع في فاس كان كايدخل على بعض رجال الأعمال لبيوت النعاس”

هبة بريس – الدار البيضاء

عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإثارة موجة من الجدل مرة أخرى، عقب تصريحاته اليوم الخميس خلال تجمع خطابي بمدينة الدار البيضاء بمناسبة عيد الشغل.

وقد هاجم بنكيران شباط قائلا: “كان واحد الصكع في هاذيك فاس، وفاس مدينة مباركة لكن فيها واحد الصكع كايهموا غير يدير الإضراب واخا يتشدو العمال وتوقف المقاولات”.

وأضاف: ‘كان كايدخل على بعض رجال الأعمال تال الديور ديالهم وتال بيوت النعاس ديالهم”.

وتابع: “اليوم هاهو خارج المغرب وماعرفنا كاع فين مشا، مشا تاياكل الفليسات لي جمع على حسابكم يا المداويخ”.