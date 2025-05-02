close button
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فاس.. مذكرات بحث وطنية في حق 5 متورطين جدد في قضية شبكات التزوير وتأسيس شركات وهمية

2 مايو، 2025 - 10:51 مساءً
0

هبة بريس- مكتب فاس

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق خمسة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم المباشر بالشبكات الثلاث التي تم تفكيكها مؤخرًا، والتي تنشط في تأسيس شركات وهمية، المتاجرة في الفواتير، والتزوير.

المعطيات المتوفرة تفيد أن المبحوث عنهم ينحدرون من مدن فاس، إفران، وادي أمليل وتازة، وقد وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية مع 16 موقوفًا، تم اعتقالهم قبل يومين بأمر من النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة عن حجز وثائق مزورة، دفاتر شيكات، كمبيالات، أختام، نسخ لبطائق تعريف وطنية تعود لأشخاص آخرين، ومبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتيم.

وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم كانوا تحت مراقبة أمنية منذ يونيو 2022، حيث كانوا يعمدون إلى إنشاء مقاولات صورية في قطاعات الأشغال والبناء، تستغل في إصدار فواتير وهمية وعمليات مالية مشبوهة، من بينها الحصول على قروض ضخمة بطرق تدليسية.

التحقيقات لا تزال جارية لتوقيف باقي المتورطين وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية.

2 مايو، 2025 - 10:51 مساءً
0

مقالات ذات صلة

مارشيكا

انهيار أخضر في قلب مارشيكا.. من يُنقذ المشروع من…

2025-05-02 / 23:07
أكادير .. تنسيق أمني يقود إلى توقيف مغتصب "فتاة " شمال المدينة

أكادير .. تنسيق أمني يقود إلى توقيف مغتصب “فتاة…

2025-05-02 / 23:06
مراكش .. لقاء علمي حول دور المسكوكات في دراسة تاريخ شمال إفريقيا

مراكش .. لقاء علمي حول دور المسكوكات في دراسة…

2025-05-02 / 23:02
زخات رعدية

الطقس غدا السبت.. قطرات مطرية ورعد محلي مرتقب في…

2025-05-02 / 23:01
تيفلت.. ثانوية ابن حزم تحتفي بمشروع الريادة التربوية بدعم سياسي محلي (صور)

تيفلت.. ثانوية ابن حزم تحتفي بمشروع الريادة التربوية بدعم…

2025-05-02 / 22:56
بهية دميري تروج لمجسم كأس العالم باصحاب روتيني اليومي و عاهات الانستغرام

بهية دميري تروج لمجسم كأس العالم باصحاب روتيني اليومي…

2025-05-02 / 22:54
إحباط محاولة تهريب طنين من الشيرا بمعبر الكركارات وإيقاف متورطين

إحباط محاولة تهريب طنين من الشيرا بمعبر الكركارات وإيقاف…

2025-05-02 / 22:35
تزنيت.. مشروع طاقي ضخم سيعزز السيادة الطاقية والتنمية الاقتصادية

تزنيت.. مشروع طاقي ضخم سيعزز السيادة الطاقية والتنمية الاقتصادية

2025-05-02 / 22:14
الأميرة للا أسماء تترأس حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت في واشنطن

الأميرة للا أسماء تترأس حفل توقيع مذكرة تفاهم بين…

2025-05-02 / 22:02
الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية

الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت…

2025-05-02 / 21:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى