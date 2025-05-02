فاس.. مذكرات بحث وطنية في حق 5 متورطين جدد في قضية شبكات التزوير وتأسيس شركات وهمية

هبة بريس- مكتب فاس

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة، أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق خمسة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم المباشر بالشبكات الثلاث التي تم تفكيكها مؤخرًا، والتي تنشط في تأسيس شركات وهمية، المتاجرة في الفواتير، والتزوير.

المعطيات المتوفرة تفيد أن المبحوث عنهم ينحدرون من مدن فاس، إفران، وادي أمليل وتازة، وقد وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الأولية مع 16 موقوفًا، تم اعتقالهم قبل يومين بأمر من النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة عن حجز وثائق مزورة، دفاتر شيكات، كمبيالات، أختام، نسخ لبطائق تعريف وطنية تعود لأشخاص آخرين، ومبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتيم.

وتشير التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم كانوا تحت مراقبة أمنية منذ يونيو 2022، حيث كانوا يعمدون إلى إنشاء مقاولات صورية في قطاعات الأشغال والبناء، تستغل في إصدار فواتير وهمية وعمليات مالية مشبوهة، من بينها الحصول على قروض ضخمة بطرق تدليسية.

التحقيقات لا تزال جارية لتوقيف باقي المتورطين وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية.