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حريق يلتهم شاحنة بالكامل بطريق المدوز بتمارة

حريق يلتهم شاحنة بالكامل بطريق المدوز بتمارة

2 مايو، 2025 - 8:51 مساءً
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هبة بريس -تمارة

شبّ حريق مهول، قبل قليل، بشاحنة من الحجم الكبير بمدينة تمارة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل دون تسجيل خسائر بشرية.

وفور علمها بالحادث، هرعت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث عملت على تطويق ألسنة النيران ومحاصرتها، للحيلولة دون امتدادها إلى محيط الشاحنة أو المركبات الأخرى . وأكدت مصادر من عين المكان أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ، .

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا ميدانيًا لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث، الذي خلف حالة من الهلع في صفوف مستعملي الطريق، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف الذي غطى المكان.

يُذكر أن  دخل عناصر الوقاية المدنية السريع حال دون وقوع كارثة أكبر، حيث تمت السيطرة على الحريق في وقت وجيز، رغم الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالشاحنة.

2 مايو، 2025 - 8:51 مساءً
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