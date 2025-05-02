مراكش.. مداهمة مركز تدليك “سبا” واعتقال شبكة للدعارة

هبة بريس – محمد ضاهر

داهمت عناصر فرقة الاخلاق العامة للشرطة القضائية بولاية امن مراكش، مركز التدليك “سبا” zen plus بشارع ابن القاضي بمقاطعة كليز قرب محطة الحافلات “CTM “، تم تحويله إلى وكر لممارسة الدعارة والفساد والاتجار في البشر.

التدخل الأمني أسفر عن توقيف ستة أشخاص، زبونين و مسيرة “سبا” والمساعدة وكذلك مستخدمة، تم تحويلهم إلى عاملات للجنس بهذا المركز الذي كان مخصصا للتدليك الجنسي.

كما تمت احالة الموقوفين على النيابة العامة بابتدائية مراكش، صباح اليوم الجمعة، حيث تقرر متابعة المسيرة “ك.م” بتهم المشاركة في حيازة وتسيير واستغلال محل للدعارة والبغاء، ووضع محل رهن إشارة شخص مع العلم انه يستغله للدعارة، وكذلك متابعة المسيرة والمستخدمة بنفس التهم مع ايداعهم بسجن الاوداية، فيما تم متابعة الآخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية 3000 درهم.