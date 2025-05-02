وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم في نسخته الـ12 “فضاءات للإبداع والمعرفة”

هبة بريس – أحمد المساعد

أشرف الخطيب لهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بمعية رئيس مجلس جهة الشرق، صباح اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، على افتتاح النسخة الثانية عشرة من مهرجان العلوم، وذلك بثانوية عمر بن عبد العزيز، بحضور شخصيات مدنية وعسكرية.

وقام الوالي، مرفوقًا بالوفد الرسمي، بزيارة لفضاءات العروض العلمية المبرمجة ضمن فعاليات المهرجان، حيث اطلع على مختلف الأجنحة والأنشطة المقدمة. كما خصصت المديرية العامة للأمن الوطني فضاءً خاصًا بها، يبرز جهودها ومساهمتها في المجال العلمي والتوعوي.

وفي تصريح للكاتبة العامة لجمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز، رجاء عبدو، أكدت أن هذه الدورة تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحمل شعار: “العلوم وتحديات الاستدامة” من 02 لغاية 05 ماي الجاري. وأضافت، أن الهدف من الدورة هو ربط العلوم بالتاريخ من أجل ترسيخ العلاقة بين التطورات الحالية وأصولنا التاريخية.

وأشارت ايضا، إلى أن المهرجان يحتضن حوالي 200 ورشة علمية متنوعة، يستفيد منها أزيد من 15 ألف طفل طيلة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 300 منشط قادمين من مختلف المدن المغربية مثل الرباط، الدار البيضاء، مكناس، القنيطرة، العيون، ووجدة.

كما تحتضن فعاليات المهرجان، عدة فضاءات أخرى مثل مدرسة سيدي زيان، حديقة للا عائشة، حديقة للا مريم، مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، ودار العلوم لجهة الشرق.