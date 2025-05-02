close button
وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم
وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم

وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم في نسخته الـ12 “فضاءات للإبداع والمعرفة”

2 مايو، 2025 - 7:14 مساءً
0

هبة بريس – أحمد المساعد

أشرف الخطيب لهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، بمعية رئيس مجلس جهة الشرق، صباح اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، على افتتاح النسخة الثانية عشرة من مهرجان العلوم، وذلك بثانوية عمر بن عبد العزيز، بحضور شخصيات مدنية وعسكرية.

وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم
وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم

وقام الوالي، مرفوقًا بالوفد الرسمي، بزيارة لفضاءات العروض العلمية المبرمجة ضمن فعاليات المهرجان، حيث اطلع على مختلف الأجنحة والأنشطة المقدمة. كما خصصت المديرية العامة للأمن الوطني فضاءً خاصًا بها، يبرز جهودها ومساهمتها في المجال العلمي والتوعوي.

وفي تصريح للكاتبة العامة لجمعية مؤسسة عمر بن عبد العزيز، رجاء عبدو، أكدت أن هذه الدورة تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحمل شعار: “العلوم وتحديات الاستدامة” من 02 لغاية 05 ماي الجاري. وأضافت، أن الهدف من الدورة هو ربط العلوم بالتاريخ من أجل ترسيخ العلاقة بين التطورات الحالية وأصولنا التاريخية.

وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم
وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم

وأشارت ايضا، إلى أن المهرجان يحتضن حوالي 200 ورشة علمية متنوعة، يستفيد منها أزيد من 15 ألف طفل طيلة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 300 منشط قادمين من مختلف المدن المغربية مثل الرباط، الدار البيضاء، مكناس، القنيطرة، العيون، ووجدة.

كما تحتضن فعاليات المهرجان، عدة فضاءات أخرى مثل مدرسة سيدي زيان، حديقة للا عائشة، حديقة للا مريم، مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، ودار العلوم لجهة الشرق.

وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم
وجدة .. افتتاح مهرجان العلوم

2 مايو، 2025 - 7:14 مساءً
0

مقالات ذات صلة

اجتماع رفيع المستوى لمناقشة آفاق النقل السياحي بالمغرب

اجتماع رفيع المستوى لمناقشة آفاق النقل السياحي بالمغرب

2025-05-02 / 19:33
الرباط .. توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات ومنظمة "الأفروساي"

الرباط .. توقيع مذكرة اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات…

2025-05-02 / 18:57
وزارة التجهيز والماء

تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية بالرباط

2025-05-02 / 18:39
المركز الاستشفائي الإقليمي لجرسيف

بعد طول انتظار.. المركز الاستشفائي الإقليمي لجرسيف سيرى النور…

2025-05-02 / 18:20
شراكة رقمية جديدة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني(صور)

شراكة رقمية جديدة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني(صور)

2025-05-02 / 18:07
أزمة مستشفى الحسني بالناظور.. تجاهل الاتفاقات وتأخير الحقوق يُغرق الشغيلة في الظلام

أزمة مستشفى الحسني بالناظور.. تجاهل الاتفاقات وتأخير الحقوق يُغرق…

2025-05-02 / 16:03
حفرة أمام فندق المامونية الشهير بمراكش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حفرة أمام فندق المامونية الشهير بمراكش تشعل مواقع التواصل…

2025-05-02 / 15:55
ميناء طنجة المتوسط.. حجز أزيد 51 ألف قرص طبي مخدر

ميناء طنجة المتوسط.. حجز أزيد 51 ألف قرص طبي…

2025-05-02 / 15:39
بنسعيد

بنسعيد عن الراحل الشوبي: “فقدنا قامة فنية كبيرة”

2025-05-02 / 13:42
إدانة افراد شبكة الدعارة و إعلانات الجنس على الإنترنت بمراكش

إدانة افراد شبكة الدعارة و إعلانات الجنس على الإنترنت…

2025-05-02 / 13:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى