المنصوري: “منصة دعم السكن تلقت حوالي 129 ألف طلب”

هبة بريس ـ الرباط

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج دعم السكن حقق نتائج جد مهمة.

و أوضحت الوزيرة المنصوري خلال تعقيب برلماني بمجلس النواب أن عدد الطلبات التي توصلت بها المنصة المخصصة لاستقبال طلبات الدعم بلغت حوالي 129 ألف طلب.

و شددت المسؤولة الوزارية السالفة الذكر على أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن لحدود الساعة بلغ 48 ألف مستفيد ومستفيدة من الدعم والذين تسلموا فعليا سكنهم.