المنصوري: “منصة دعم السكن تلقت حوالي 129 ألف طلب”
هبة بريس ـ الرباط
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن برنامج دعم السكن حقق نتائج جد مهمة.
و أوضحت الوزيرة المنصوري خلال تعقيب برلماني بمجلس النواب أن عدد الطلبات التي توصلت بها المنصة المخصصة لاستقبال طلبات الدعم بلغت حوالي 129 ألف طلب.
و شددت المسؤولة الوزارية السالفة الذكر على أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن لحدود الساعة بلغ 48 ألف مستفيد ومستفيدة من الدعم والذين تسلموا فعليا سكنهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X