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حافلة "ألزا" المتهالكة

حافلة “ألزا” المتهالكة تتسبب في توقف السير والمرور بمراكش (صور)

1 مايو، 2025 - 10:37 مساءً
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محمد ضاهر – هبة بريس

تسببت حافلة متهالكة تابعة لشركة النقل “ألزا” بمراكش قبل قليل من مساء يومه الخميس في عرقلة وتوقف السير على مستوى تقاطع شارع المزدلفة وشارعي مولاي عبد الله، قرب كلية العلوم السملالية.

حافلة "ألزا" المتهالكة تتسبب في توقف السير والمرور بمراكش (صور)

وكانت حافلة تابعة لشركة النقل “ألزا” قد توقفت بشكل مفاجئ وسط الطريق، متسببة في توقف تام للسير دام زهاء ساعة نتيجة عطب ميكانيكي، رجحت مصادرنا أن يكون ناتجًا عن انعدام الصيانة وتهالك وتآكل المكونات الحديدية للمحرك.

حافلة "ألزا" المتهالكة تتسبب في توقف السير والمرور بمراكش (صور)

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها حافلات شركة النقل “ألزا” في مشاكل وعرقلة بشوارع مراكش، إذ شهدت العديد من الشوارع الرئيسية بالمدينة الحمراء حالات عديدة مماثلة، نظرًا للحالة التي أصبحت عليها هذه الحافلات التي أصبحت متهالكة بشكل واضح.

 

1 مايو، 2025 - 10:37 مساءً
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