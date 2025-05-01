الطقس غدا الجمعة.. زخات رعدية مرتقبة في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تشهد مناطق الأطلس المتوسط وشرق المملكة نزول زخات رعدية مصحوبة بحبات من البرد محليا.

كما سيلاحظ تطاير الغبار محليا بشرق البلاد والجنوب-الشرقي و مرتفعات الأطلس.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ومنطقة طنجة، و كذا بالسهول الشمالية للمحيط الأطلسي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا بالجنوب الشرقي للبلاد و بجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستعرف بعض الانخفاض الطفيف بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.