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المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة

كأس إفريقيا للشباب.. المنتخب المغربي يستهل المشوار بالفوز أمام كينيا

1 مايو، 2025 - 9:05 مساءً
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هبة بريس – رياضة

استهل المنتخب المغربي للشباب مشواره في كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة بفوز مثير على نظيره الكيني (3-2) في المباراة التي أقيمت يوم الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

بدأت المباراة بتقدم المنتخب الكيني عن طريق اللاعب لاورينس أوما في الدقيقة 16، لكن ياسر زابيري عادل النتيجة للمنتخب المغربي في الدقيقة 45+2 بعد الرجوع لتقنية “الفار”.

وفي الشوط الثاني، استطاع المنتخب المغربي التقدم مرة أخرى عبر هدف آخر من زابيري في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من عثمان ماعما. رغم فرصة خطيرة من سعد الحداد التي ارتطمت بالعارضة، تمكن المنتخب الكيني من معادلة النتيجة في الدقيقة 71 بواسطة حسن بيجا.

لكن المنتخب المغربي عاد ليتقدم مرة أخرى في الدقيقة 79 بواسطة رضى العلاوي، ورغم إضاعة ركلة جزاء عن طريق عثمان ماعما، حافظت العناصر الوطنية على تقدمها.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش +1.

1 مايو، 2025 - 9:05 مساءً
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