نهضة بركان تبلغ نهائي الكونفدرالية للمرة الخامسة رغم خسارتها أمام قسنطينة

نجح فريق نهضة بركان في حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، رغم خسارته أمام شباب قسنطينة الجزائري بهدف دون رد، مساء اليوم، على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة، وسط حضور جماهيري كبير.

واستفاد الفريق البركاني من فوزه العريض ذهابًا بنتيجة 4-0، ليضمن التأهل بنتيجة إجمالية 4-1، ويواصل مسيرته القارية بنجاح كبير.

شهدت المباراة بداية قوية من الفريق الجزائري، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الشوط الثاني، قبل أن يواصل الضغط على مرمى نهضة بركان في محاولة لإضافة أهداف أخرى وتحقيق “الريمونتادا”، لكن تماسك دفاع النهضة وتألق الحارس منير المحمدي كان سدا منيعا أمام هجمات الفريق الجزائري.

وبهذا التأهل، يصل نهضة بركان إلى نهائي البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه، ليضرب موعدًا قويًا مع نادي سيمبا التنزاني، الذي تأهل بدوره على حساب ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

مواعيد نهائي كأس الكونفدرالية 2025:

الذهاب: الأحد 12 مايو 2025، على ملعب سيمبا في تنزانيا

الإياب: الأحد 19 مايو 2025، بالملعب البلدي ببركان، المغرب

وسيكون نهضة بركان أمام فرصة تاريخية لتعزيز رصيده القاري، في مواجهة سيمبا الطامح لتحقيق أول لقب إفريقي في تاريخه.