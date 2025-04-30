عاجل.. الملك يهنئ المنتخب المغربي النسوي للفوتسال بعد تتويجه بكأس إفريقيا
هبة بريس
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة للسیدات، بمناسبة فوزه، اليوم الأربعاء بالرباط، بكأس إفریقیا للأمم داخل القاعة (المغرب – 2025).
ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة فوزكن الباھر بكأس إفریقیا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسیدات – المغرب 2025، یسرنا أن نبعث إلیكن، ومن خلالكن إلى كافة مكونات الفریق، بأحر تھانئنا على ھذا التمیز الإفریقي الذي جاء لیزكي التطور المطرد الذي تشھده ممارسة ریاضة كرة القدم النسویة ببلادنا”.
وقال جلالة الملك “إنه لمن دواعي اعتزازنا أن حظي منتخبكن الواعد بشرف الظفر بكأس النسخة الأولى من ھذه البطولة الإفریقیة التي احتضنتھا بلادنا بنجاح كبیر، وكذا ضمان تأھلكن لنھائیات كأس العالم المقبلة في دورتھا الأولى أواخر ھذه السنة بالفلیبین، مؤكدات بذلك على السبق الریاضي الذي باتت تحققه سیدات المغرب، وعلى عزمكن القوي على مواصلة تحقیق النتائج المشرفة لكرة القدم الوطنیة، وفرض حضورھا على منصات التتویج قاریا ودولیا”.
وأشاد جلالة الملك بأداء لاعبات المنتخب الوطني الرفیع وبالروح الوطنیة العالیة التي أبن عنھا طیلة أطوار ھذه البطولة، معربا جلالته عن تقديره العالي لجھود كل من ساھم في تحقیق ھذا التتویج القاري المستحق، من لاعبات، وأطر تقنیة وطبیة وإداریة، ومسیرین.
وأضاف صاحب الجلالة “ندعو الله لكم جمیعا بالمزید من التوفیق والتألق في القادم من المنافسات القاریة والدولیة، مشمولین بسابغ عطفنا ورضانا”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
21 تعليقات
فخورين ببنات بلادنا اللي دارو التاريخ.
الرياضة النسوية المغربية تصنع المجد.
لبؤات الأطلس شرفونا قدام العالم كامل.
تحية لملكنا الرياضي الأول على هاد الالتفاتة الرائعة.
المغرب داير البوز إفريقياً برياضة نسائه.
فرحة الشعب ما كتسواش بعد هاد التتويج العظيم.
التتويج بكأس إفريقيا لحظة لا تُنسى في سجل الكرة المغربية.
هنيئاً للمغرب بهذا الإنجاز التاريخي الكبير.
الرياضة النسوية وصلات للقمة بفضل الدعم الملكي.
محمد السادس نموذج في تحفيز الرياضة الوطنية.
فوز وتقدير ملكي.. شرف كبير للبؤات الأطلس.
إنه فوز مستحق وتهنئة ملكية مستحقة.
تحية كبيرة للبطل الأول جلالة الملك محمد السادس.
لبؤات الأطلس رفعوا الراية المغربية بفخر.
مبروك للبؤات.. دخلتو التاريخ من بابه الكبير.
الملك ديالنا دائما سند للرياضة المغربية.
أبطال المغرب دائما في الموعد بفضل التضحيات.
الملك فخور بكن ونحن أكثر فخراً.
شكرا لجلالة الملك على دعمه الدائم للمرأة المغربية.
لبؤات الأطلس يستحقون كل التشجيع والاحترام.
ملكنا محمد السادس هو الراعي الأول للرياضة.